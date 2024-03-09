Тьерри Анри оценил, как «Реал» строит команду

Легендарный нападающий сборной Франции и лондонского «Арсенала» Тьерри Анри высказался о трансферной политике мадридского «Реала».
«Трансферы «Реала»? Нужно отдать должное руководству клуба за то, как они умеют строить команду. Боссы «Реала» сохраняют старую гвардию и наполняют команду молодежью, которая перенимает опыт у ветеранов. Мадридцы умеют вовремя избавляться от игроков, которые очень многое сделали для клуба», - передает слова француза Daily Mail.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Реал» занимает первое место. В Лиге чемпионов команда успешно преодолела стадию 1/8 финала.
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