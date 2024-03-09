«Рост клуба очевиден» - Лапорта подвёл итоги трёхлетнего пребывания на посту президента «Барселоны»

Седьмого марта исполнилось три года с того момента, как Жоан Лапорта вернул себе должность президента «Барселоны», и он решил подвести промежуточные итоги своей работы. Лапорта уверен, что за это время клуб, пребывавший в кризисе, вышел из него и вырос.

- Рост клуба в последние три года очевиден, мы укрепили финансовое положение, сократили затраты на зарплаты, повысили стоимость игроков первой команды, с большим участием игроком из академии клуба, - считает Лапорта, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITAsportPress.

Клуб продолжает борьбу в чемпионате и Лиге чемпионов в текущем сезоне.