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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» может подписать полузащитника «Спортинга»

08 Марта 2024 • 20:25 Комментировать

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Мортен Юльманн может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

По данным известного журналиста Джанлуки Ди Марцио, в услугах 24-летнего футболиста заинтересована «Барселона». Отмечается, что интерес каталонцев к опорнику весьма серьёзный.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может пригласить на пост главного тренера наставника «Спортинга» Рубена Аморима. Не исключено, что специалист переберётся в Испанию вместе с полузащитником своей нынешней команды.

Датчанин в текущем сезоне провёл во всех турнирах 37 матчей, забил два гола и сделал четыре ассиста. Его контракт с клубом действует до 2028 года.


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