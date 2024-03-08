«Барселона» может подписать полузащитника «Спортинга»

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Мортен Юльманн может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

По данным известного журналиста Джанлуки Ди Марцио, в услугах 24-летнего футболиста заинтересована «Барселона». Отмечается, что интерес каталонцев к опорнику весьма серьёзный.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может пригласить на пост главного тренера наставника «Спортинга» Рубена Аморима. Не исключено, что специалист переберётся в Испанию вместе с полузащитником своей нынешней команды.

Датчанин в текущем сезоне провёл во всех турнирах 37 матчей, забил два гола и сделал четыре ассиста. Его контракт с клубом действует до 2028 года.