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Чемпионат Испании. Ла Лига

Баде рассказал об игре с Серхио Рамосом в «Севилье»

08 Марта 2024 • 15:31 Комментировать
Альмерия
...
Севилья
11.03 23:00

Игрок обороны «Севильи» Лоик Баде высказался о своём коллеге Серхио Рамосе.

«Рамос не разговаривает, он только свистит на поле. Конечно, он сделал меня лучше, он много помогает нам, и каждый день я учусь у него», – приводит слова защитника издание As.

Также заявил, что считает Рамоса легендарным игроком, так как он завоевал множество титулов в «Реале» и сборной Испании.

Добавим, что «Севильи» после 27 туров в чемпионате Испании находится на 14-й позиции турнирной таблицы. Коллектив заработал 27 баллов.

В следующем матче «Севильи» отправится в гости к «Альмерии». Встреча состоится 11 марта.


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Севилья Серхио Рамос Ла Лига Лоик Баде ещё теги

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АЛЬМЕРИЯ СЕВИЛЬЯ
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