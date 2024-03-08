Баде рассказал об игре с Серхио Рамосом в «Севилье»

Игрок обороны «Севильи» Лоик Баде высказался о своём коллеге Серхио Рамосе.

«Рамос не разговаривает, он только свистит на поле. Конечно, он сделал меня лучше, он много помогает нам, и каждый день я учусь у него», – приводит слова защитника издание As.

Также заявил, что считает Рамоса легендарным игроком, так как он завоевал множество титулов в «Реале» и сборной Испании.

Добавим, что «Севильи» после 27 туров в чемпионате Испании находится на 14-й позиции турнирной таблицы. Коллектив заработал 27 баллов.

В следующем матче «Севильи» отправится в гости к «Альмерии». Встреча состоится 11 марта.