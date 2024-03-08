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Чемпионат Испании. Ла Лига

Титов дал прогноз на матч «Барселона» - «Мальорка»

08 Марта 2024 • 14:44 Комментировать

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о матче 28-го тура чемпионата Испании между каталонской «Барселоной» и «Мальоркой».

«Жду разгромную победу каталонцев. Все у них для этого есть. «Мальорка» вряд ли соберется на эту встречу. У нее есть другие, где надо будет выкладываться. Поставлю на «Барсу» с форой (-1,5)», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Матч «Барселоны» против «Мальорки» состоится сегодня, 8 марта, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Liveresult.ru.

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