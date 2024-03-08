Титов дал прогноз на матч «Барселона» - «Мальорка»

«Жду разгромную победу каталонцев. Все у них для этого есть. «Мальорка» вряд ли соберется на эту встречу. У нее есть другие, где надо будет выкладываться. Поставлю на «Барсу» с форой (-1,5)», - передает слова эксперта «РБ Спорт».