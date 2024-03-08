Ремиро: «Мбаппе - классный нападающий, уровень «Реала»

«Приход Мбаппе будет полезен для Ла Лиги. Его уровень полностью соответствует «Реалу». Но пока я не понял, подпишут они контракт или нет. Килиан – классный форвард, который оказывает огромное влияние на игру команды. Он может быть незаметен, а потом забить пару голов. Трансфер такого игрока в Испанию будет полезен для всех», - цитирует Алекса AS.