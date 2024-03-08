«Реал» может уволить Анчелотти - названо важное условие

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти может покинуть клуб в конце нынешнего сезона. Такая новость появилась на страницах портала Todofichajes.

Согласно сведениям источника, неубедительная игра «сливочных» в последних матчах ставит под сомнение будущее итальянца на «Сантьяго Бернабеу». Руководству «королевского» клуба не понравилось, что команда с большим трудом прошла «РБ Лейпциг» (1:0, 1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Отставка Анчелотти будет возможна, если «Реал» не сможет выиграть чемпионат Испании, где сейчас лидирует с 7-очковым отрывом. Контракт итальянского тренера с мадридским клубом рассчитан до лета 2026 года.

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