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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» не сможет выкупить Канселу

08 Марта 2024 • 12:41 Комментировать

Португальский защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу, ныне выступающий на правах аренды за «Барселону», вряд ли останется в каталонском гранде. Об этом рассказывается на страницах Sport.es.

Как стало известно источнику, руководство английского гранда хочет выручить с продажи Канселу 40 миллионов евро. «Сине-гранатовые», в свою очередь, не могут осилить такую сумму из-за финансовых проблем. Сам Канселу не против остаться в «Барселоне». Его аренда рассчитана до июня.

В текущем сезоне чемпионата Испании 29-летний защитник провел 23 встречи, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

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