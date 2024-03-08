Винисиус может уйти из «Реала» - назван возможный новый клуб нападающего

Звездный форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может сменить клуб по завершении нынешнего сезона. Об этом информирует портал Todofichajes.

В подписании бразильского нападающего заинтересован французский «ПСЖ». Парижане хотят купить Винисиуса и рассматривают его в качестве замены Килиану Мбаппе. Жуниор может стать главной звездой команды. В Париже бразильцу готовы гарантировать высокую зарплату, которая будет в два раза больше, чем в Мадриде. Сумма потенциального трансфера оценивается в 150 миллионов евро.

В текущем сезоне Ла Лиги Винисиус провел 18 матчей. На счету 23-летнего форварда девять голов и четыре ассиста.

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