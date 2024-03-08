Семшов дал прогноз на матч «Барселона» - «Мальорка»

Каталонская «Барселона» сыграет против «Мальорки» в рамках очередного тура чемпионата Испании. Об этом поединке высказался бывший футболист сборной России Игорь Семшов.
«Несмотря на то, что у «Барселоны» есть потери, команда будет играть на максимум. В каждом турнире такой гранд должен добиваться максимальных результатов. Победа «Барселоны», как минимум, в два мяча», - передает слова Семшова «Всепроспорт».
Поединок чемпионата Испании между «Барселоной» и «Мальоркой» состоится сегодня, 8 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Liveresult.ru.
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