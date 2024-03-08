Ван Нистелрой приехал в испанский клуб

«Я прибыл в «Бетис» для обмена опытом. Хочу пообщаться с главным тренером и техническим персоналом клуба. Хочу поближе познакомиться с «Бетисом» во всех отделах. Мне интересно поделиться своим опытом с тренерским штабом команды и пообщаться с таким наставником, как Пеллегрини. Хочу извлечь новые уроки для своей карьеры. Возможно, моя следующая работа будет в Испании», - цитирует нидерландца AS.