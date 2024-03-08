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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, сколько Puma будет платить «Барселоне»

08 Марта 2024 • 09:58 Комментировать

Каталонская «Барселона» собирается сменить технического спонсора. По сообщениям Diario Sport, «сине-гранатовые» намерены прекратить сотрудничество с Nike и подписать договор с Puma. Контракт с немецким производителем вступит в силу в сезоне-2025/2026.

Как стало известно источнику, Puma предлагает «Барселоне» контракт, по условиям которого каталонцы будут получать до 200 миллионов евро в год. 115 миллионов будут прописаны как фиксированная выплата, а 85 – в качестве бонусов. Стоит отметить, что по соглашению с Nike «сине-гранатовые» получают 85+20 млн.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Барселона» занимает третье место после 27 туров.

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Барселона
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