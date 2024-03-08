В «Реале» недовольны командой - будет проведено исследование

В мадридском «Реале» недовольны текущей формой команды, об этом рапортуют журналисты The Athletic.

Как стало известно источнику, руководство обеспокоено тем, что «сливочные» завершили четыре из последних восьми матчей вничью. В «королевском» клубе решили изучить состояние футболистов. Исследование разделят на три раздела: выносливость, сила и скорость.

Последний поединок мадридский коллектив провел против немецкого «РБ Лейпцига» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Матч прошел на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершился со счетом 1:1. Подопечные Карло Анчелотти прошли в четвертьфинал благодаря гостевой победе (1:0).