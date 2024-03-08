Тренер «Жироны» назвал игрока, которого хочет забрать из «Барселоны»

Наставник «Жироны» Мичел назвал игрока «Барселоны», которого хотел бы видеть в составе своей команды.
«Если выбирать одного футболиста, то это был бы Ориоль Ромеу. Это сильный игрок высокого уровня. Для меня секрет, почему он так мало играет в «Барселоне». Я не имею отношения к этому клубу», - передает слова специалиста Sport.es.
Напомним, что Ориоль перешел в каталонский гранд летом 2023 года. Сумма сделки составила 3,4 миллиона евро. Стороны заключили трудовое соглашение, рассчитанное до середины 2026 года. В нынешнем сезоне Ромеу провел 28 поединков и сделал голевую передачу.
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