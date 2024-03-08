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Чемпионат Испании. Ла Лига

Принято решение по делу о конфликте Беллингема и Гринвуда

08 Марта 2024 • 08:36 Комментировать

Дело о возможном оскорблении Мэйсона Гринвуда со стороны звезды мадридского «Реала» Джуда Беллингема было прекращено. Об этом рапортуют журналисты Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что Джуд мог назвать соотечественника «насильником» во время матча 20-го тура чемпионата Испании против «Хетафе» (2:0). Однако после экспертного отчета не удалось доказать это.

Напомним, Беллингема дисквалифицировали на два матча Ла Лиги за эмоциональные споры с главным судьей матча против «Валенсии».

В нынешнем сезоне Джуд поучаствовал в 31 поединке за «Реал», отметившись 20 забитыми мячами и девятью голевыми передачами.

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Реал Мадрид Мэйсон Гринвуд Джуд Беллингем ещё теги
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