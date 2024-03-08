​Травма де Йонга пришлась на его 150-й матч за «Барселону» в Ла Лиге

Минувший матч испанского чемпионата оказался неудачным для Френки де Йонга - нидерландский полузащитник получил травму и покинул поле стадиона в Бильбао уже в первом тайме игры с «Атлетиком». Так печально и преждевременно закончился его юбилейный, 150-й матч за каталонский клуб в рамках испанского чемпионата - как оказалось, таковым стал именно поединок с басками.

Напомним, что де Йонг выступает в составе каталонской «Барселоны» с 2019 года. Ранее Френки защищал цвета амстердамского «Аякса».

В следующем туре испанского чемпионата «Барселоне» предстоит сыграть с «Мальоркой».