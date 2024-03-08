«Атлетико» близок к продлению контракта с ключевым игроком

Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке может в скором времени заключить новый контракт с клубом.

Текущее соглашение капитана «матрасников» истекает по окончании сезона, что ставило под вопрос его дальнейшее пребывание в рядах мадридцев. Тем не менее, по информации журналиста Маттео Моретто, всё идёт к тому, что хавбек вновь останется в «Атлетико». Стороны провели переговоры и значительно приблизились к договорённости.

Напомним, что Коке выступает в «Атлетико» на протяжении всей карьеры. Его дебют в первой команде состоялся ещё в 2009 году.

В текущем сезоне 32-летний испанец отыграл 36 матчей за коллектив Диего Симеоне, отметившись четырьмя ассистами.