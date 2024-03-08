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«Атлетико» близок к продлению контракта с ключевым игроком

08 Марта 2024 • 00:14 Комментировать
Кадис
...
Атлетико М
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09.03 18:15

Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке может в скором времени заключить новый контракт с клубом.

Текущее соглашение капитана «матрасников» истекает по окончании сезона, что ставило под вопрос его дальнейшее пребывание в рядах мадридцев. Тем не менее, по информации журналиста Маттео Моретто, всё идёт к тому, что хавбек вновь останется в «Атлетико». Стороны провели переговоры и значительно приблизились к договорённости.

Напомним, что Коке выступает в «Атлетико» на протяжении всей карьеры. Его дебют в первой команде состоялся ещё в 2009 году.

В текущем сезоне 32-летний испанец отыграл 36 матчей за коллектив Диего Симеоне, отметившись четырьмя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Коке

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