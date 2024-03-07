Булыкин: «Реал» выигрывает либо тяжело, либо на фарте»

Дмитрий Булыкин, бывший российский форвард оценил игру мадридского «Реала» в последних матчах. «Сливочные» в минувшую среду лишь благодаря ничейному результату в ответном матче (1:1) прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «РБ Лейпциг» по сумме двух матчей (2:1).

«Реал» был не в лучшей форме, из-за чего и сложились трудности. Если посмотреть, как у «Реала» получаются игры, есть закономерность: они или тяжело, или на фарте выигрывают игры. Мбаппе им придётся ко двору», - говорит Булыкин для Vprognoze.ru

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Напомним, что два последних матча на официальном уровне «Реал» свёл к ничьим. Сначала из-за судейского скандала с «Валенсией» (2:2), а затем с «РБ Лейпцигом» в ЛЧ.