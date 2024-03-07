Реабилитолог оценил сроки восстановления Захаряна после травмы

Йон Андер Мундуате, пресс-атташе «Реал Сосьедада», рассказал о состоянии российского хавбека команды Арсена Захаряна.

«Арсен работает с реабилитологом отдельно от команды. Видимо, он не будет готов к субботнему матчу. Приедет ли Арсен в сборную? Посмотрим, у Захаряна есть больше недели на восстановление», - приводит слова специалиста Sport24.

Ранее сообщалось, что игрок продолжает восстановление и в ближайшее время должен приступить к занятиям в общей группе.

Захарян попал в расширенный список национальной сборной России на товарищеские матчи против сборных Сербии и Парагвая.



