Представитель Захаряна рассказал о состоянии полузащитника

Представитель полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна Геннадий Голубин рассказал о состоянии россиянина, который пропустил ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» из-за повреждения.

Голубин отметил, что игрок продолжает восстановление и в ближайшее время должен приступить к занятиям в общей группе.

«Угрозы вызову в сборную нет? Давайте дождемся окончательного списка от главного тренера сборной России», - добавил в он в разговоре со «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Захарян попал в расширенный список национальной сборной России на товарищеские матчи против сборных Сербии и Парагвая.