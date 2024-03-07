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Александр Мостовой высказался об игре Арсена Захаряна

07 Марта 2024 • 16:04 Комментировать (1)

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался об игре полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

Экс-игрок сборной России отметил, что не понимает критику в адрес своего соотечественника, ведь он стабильно выходит на поле и и заслуживает доверие тренеру, а это, по его мнению, дорогого стоит.

«Ему не нужно никого слушать, он все правильно делает. Нужно дать ему время, подождать, результативные действия обязательно придут», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, что Захарян принял участие в 30 играх во всех турнирах в этом сезоне, в которых отметился одной результативной передачей партнёрам по команде. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Александр Мостовой Арсен Захарян ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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redwhite1959
07 Марта 2024 в 16:43
Пример для Захаряна - Алексей Миранчук. Тоже у него сначала не "шло". Зато теперь - один из лучших в "Аталанте". Девиз для Захаряна - терпенье и труд всё перетрут! Талант у Арсена несомненно есть!
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