Александр Мостовой высказался об игре Арсена Захаряна

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался об игре полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

Экс-игрок сборной России отметил, что не понимает критику в адрес своего соотечественника, ведь он стабильно выходит на поле и и заслуживает доверие тренеру, а это, по его мнению, дорогого стоит.

«Ему не нужно никого слушать, он все правильно делает. Нужно дать ему время, подождать, результативные действия обязательно придут», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, что Захарян принял участие в 30 играх во всех турнирах в этом сезоне, в которых отметился одной результативной передачей партнёрам по команде.