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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Реал Сосьедаде» сообщили, что Захарян, скорее всего, не сыграет против «Гранады»

07 Марта 2024 • 15:49 Комментировать
Гранада
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Реал Сосьедад
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09.03 20:30

Пресс-атташе «Реал Сосьедада» Йон Андер Мундуате высказался о состоянии российского полузащитника Арсена Захаряна.

Специалист отметил, что игрок работает отдельно от команды вместе в реабилитологом, и, скорее всего, он сыграет в матче 28-го тура чемпионата Испании против «Гранады», который состоится в субботу, 9 марта. 

«Приедет ли Арсен в сборную? Посмотрим, у Захаряна есть больше недели на восстановление», — приводит слова Мундуате Sport24.

В текущем сезоне Захарян принял участие в 30 играх за испанский клуб во всех турнирах, в которых смог отметиться одной результативной передачей партнёрам по команде. 

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Реал Сосьедад Арсен Захарян Йон Андер Мундуате ещё теги

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ГРАНАДА РЕАЛ СОСЬЕДАД
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