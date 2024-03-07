В «Реал Сосьедаде» сообщили, что Захарян, скорее всего, не сыграет против «Гранады»

Пресс-атташе «Реал Сосьедада» Йон Андер Мундуате высказался о состоянии российского полузащитника Арсена Захаряна.

Специалист отметил, что игрок работает отдельно от команды вместе в реабилитологом, и, скорее всего, он сыграет в матче 28-го тура чемпионата Испании против «Гранады», который состоится в субботу, 9 марта.

«Приедет ли Арсен в сборную? Посмотрим, у Захаряна есть больше недели на восстановление», — приводит слова Мундуате Sport24.

В текущем сезоне Захарян принял участие в 30 играх за испанский клуб во всех турнирах, в которых смог отметиться одной результативной передачей партнёрам по команде.