Хави – о шансах на победу в Ла Лиге: «Мы не сдаёмся»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес придерживается мнения, что у его команды ещё есть шансы на победу в чемпионате Испании. До конца розыгрыша Ла Лиги осталось сыграть 11 матчей, отставание «сине-гранатовых» от первого места составляет 8 очков.

«Шансы на победу в чемпионате? Мы не сдаёмся и будем бороться до самого конца. Команда мотивирована, и у нас есть возможность оказать небольшое давление на «Реал», – сказал Хави на пресс-конференции перед матчем с «Мальоркой», который состоится завтра на выезде.

«Барселона» находится на третьем месте в чемпионате. На второй строчке располагается «Жирона», которая отстаёт от «Реала» на 7 очков.