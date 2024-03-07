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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави – о шансах на победу в Ла Лиге: «Мы не сдаёмся»

07 Марта 2024 • 15:39 Комментировать
Атлетик Б
0:0
Барселона

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес придерживается мнения, что у его команды ещё есть шансы на победу в чемпионате Испании. До конца розыгрыша Ла Лиги осталось сыграть 11 матчей, отставание «сине-гранатовых» от первого места составляет 8 очков.

«Шансы на победу в чемпионате? Мы не сдаёмся и будем бороться до самого конца. Команда мотивирована, и у нас есть возможность оказать небольшое давление на «Реал», – сказал Хави на пресс-конференции перед матчем с «Мальоркой», который состоится завтра на выезде.

«Барселона» находится на третьем месте в чемпионате. На второй строчке располагается «Жирона», которая отстаёт от «Реала» на 7 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес

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