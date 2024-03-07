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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Анчелотти высказался о возможном тюремном сроке

07 Марта 2024 • 12:07 Комментировать

Наставник «Реала» Карло Анчелотти может оказаться за решёткой. Прокуратура запросила для него четыре года и девять месяцев тюрьмы за сокрытие доходов в 2014 и 2015 годах. Сам Анчелотти дал комментарий по поводу этой скандальной истории.

«Тюрьма? Это старая история, которая началась ещё восемь лет назад. Прокуратура считает, что я был резидентом, а я им не был. Я уже заплатил штраф. Я невиновен!» - слова Анчелотти приводит Transfer News Live.

Напомним, что в среду «Реал» сыграл вничью с «РБ Лейпцигом» (1:1) и пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов. Имя своего соперника по этой стадии мадридцы узнают в пятницу, 15 марта.

Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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