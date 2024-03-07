«Атлетико» продлил контракт со своим защитником

Мадридский «Атлетико» автоматически продлил контракт со своим центральным защитником. Речь идёт о Стефане Савиче, чьё предыдущее соглашение истекало в конце нынешнего сезона.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, в контракте опытного черногорца была прописана опция автоматического продления на один сезон. «Атлетико» не хотел терять футболиста на правах свободного агента, поэтому решил воспользоваться возможностью продления на год.

Напомним, Савич выступает за мадридский клуб с 2015 года. С тех пор черногорец успел выиграть с командой чемпионат Испании и Лигу Европы, а также сыграть в финале Лиги чемпионов.