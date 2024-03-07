Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем отреагировал на свою дисквалификацию в чемпионате Испании. Англичанина отстранили на две игры за неуважительное отношение к арбитру.

«То, что произошло, случилось из-за решения рефери дать свисток. Я не сказал в его сторону ничего оскорбительного. Думаю, мне захотели преподать урок. Конечно, я несу ответственность за свои действия, но два матча за такое – это смешно», - передает слова Джуда газета Marca.

Напомним, что Беллингем получил красную карточку в недавнем поединке против «Валенсии» (2:2). Игрок был удален за споры с судьей из-за отмененного гола.