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​«Барселона» настроена на смену технического партнёра

07 Марта 2024 • 04:02 Комментировать

Каталонская «Барселона» переживает не лучшие времена, и еще одной проблемой может стать ухудшение отношений с компанией Nike, которая является техническим партнером клуба с далекого 1998 года. Уже мало кто сомневается, что истекающий в 2026 году контракт продлен не будет, но непонятно, что будет потом.

Вроде бы, место Nike должна будет занять Puma, но, как сообщает Barca Notes, этому будут предшествовать два-три года, в ходе которых «Барселона»... будет обходиться без технического спонсора. В это время каталонцы будут производить спортивную одежду под собственным брендом, сообщает источник.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона
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