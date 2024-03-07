Рамос может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Клуб из Саудовской Аравии проявляет интерес к защитнику «Севильи» Серхио Рамосу.

Как передает издание AS, подписать 37-летнего футболиста в летнее трансферное окно рассчитывает «Аль-Иттихад». При этом «Севилья» хочет сохранить ветерана в своей команде.

Ранее об интересе к защитнику сообщалось со стороны клубов МЛС. Сам Рамос пока не принял окончательного решения о том, где будет выступать в следующем сезоне.

На счету Рамоса в нынешнем розыгрыше Ла Лиги 16 проведённых матчей, в которых он забил один гол.

Его соглашение с «Севильей» истекает в июне этого года, а трансферная стоимость оценивается в 4 миллиона евро.