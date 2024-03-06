​Определилось будущее Аспиликуэты

Защитник Сесар Аспиликуэта остаётся в «Атлетико». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 34-летний футболист согласовал новый контракт с мадридским клубом. Он будет рассчитан до середины 2025 года, то есть ещё на один сезон.

Аспиликуэта перебрался в «Атлетико» прошлым летом после одиннадцати сезонов в «Челси». С тех пор опытный защитник провёл 22 матча, в которых записал на свой счёт один результативный пас на партнёра.

На текущий момент «Атлетико» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Ближайший матч команда Диего Симеоне проведёт в субботу, 9 марта, - против «Кадиса».