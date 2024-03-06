Сёмин: У Захаряна всё идёт по плану

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о полузащитнике сборной России Арсене Захаряне.

Сегодня появилась информация, что Захарян из-за повреждения не тренировался в общей группе испанского клуба.

- У Арсена идет процесс адаптации в Испании. У Захаряна есть доверие от тренера, он участвует во многих матчах. У Арсена всё идёт по плану, - приводит слова Сёмина Sport24.

Напомним, 20-летний футболист перешёл в испанский клуб летом прошлого года из московского «Динамо» за 13 миллионов евро. В нынешнем сезоне в его активе всего лишь одна результативная передача в 19 матчах чемпионата Испании.