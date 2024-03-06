​Селюк: Захарян не совсем готов для Европы

Известный агент Дмитрий Селюк высказался о полузащитнике Арсене Захаряне. В 30 матчах за «Реал Сосьедад» российский футболист записал на свой счёт только один результативный пас на партнёра.

По словам Селюка, Захарян оказался не совсем готов для выступлений в европейском клубе.

«Ситуация с Захаряном показала, что он не совсем готов. О чём я и говорил изначально. Он не плохой футболист, но не на 14 миллионов», - цитирует Селюка Metaratings.

Селюк добавил, что в настоящий момент он не видит в Российской премьер-лиге футболистов, которые так дорого стоят.

Напомним, что Захарян во вторник пропустил матч «Реал Сосьедада» против «ПСЖ». Испанцы проиграли дома со счётом 1:2 и завершили еврокубковый сезон.