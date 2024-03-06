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Чемпионат Испании. Ла Лига

Захарян не тренировался в общей группе «Реал Сосьедада»

06 Марта 2024 • 19:27 Комментировать
Гранада
...
Реал Сосьедад
09.03 20:30

Полузащитник сборной России Арсен Захарян продолжает восстанавливаться после повреждения.

Как сообщает «Спорт день за днем», ссылаясь на пресс-службу испанского клуба, футболист сегодня проводил тренировку вне общей группы команды.

Напомним, Захарян получил мышечную травму в матче чемпионата Испании, в результате чего пропустил вчерашний ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:2).

«Реал Сосьедад» в текущем сезоне занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 40 очков. В следующем туре клуб сыграет против «Гранады».

На счету Захаряна в текущем сезоне 30 матчей и одна результативная передача. За «Реал Сосьедад» он выступает с лета прошлого года, перейдя из московского «Динамо».


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян

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ГРАНАДА РЕАЛ СОСЬЕДАД
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