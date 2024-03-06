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«Реал» не сделает заявление по ситуации с Анчелотти – для тренера запросили тюремный срок

06 Марта 2024 • 18:11 Комментировать

Прокуратура обвинила Карло Анчелотти в налоговых махинациях и запросила для титулованного тренера четыре года и девять месяцев тюрьмы. «Реал» пока никак не отреагировал на неприятную ситуацию.

Как сообщает итальянский Sky Sport, «Реал» не будет делать заявление по ситуации с Анчелотти, поскольку сейчас в клубе все думают о матче Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига». Игра пройдёт в среду вечером.

Отметим, что Карло Анчелотти недавно продлил контракт с «Реалом» до середины 2026 года.

Не пропустите текстовую трансляцию матча «Реал» - «РБ Лейпциг».

​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок

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Реал Мадрид Карло Анчелотти
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«Реал» не сделает заявление по ситуации с Анчелотти – для тренера запросили тюремный срок
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