«Реал» не сделает заявление по ситуации с Анчелотти – для тренера запросили тюремный срок

Прокуратура обвинила Карло Анчелотти в налоговых махинациях и запросила для титулованного тренера четыре года и девять месяцев тюрьмы. «Реал» пока никак не отреагировал на неприятную ситуацию.

Как сообщает итальянский Sky Sport, «Реал» не будет делать заявление по ситуации с Анчелотти, поскольку сейчас в клубе все думают о матче Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига». Игра пройдёт в среду вечером.

Отметим, что Карло Анчелотти недавно продлил контракт с «Реалом» до середины 2026 года.

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​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок