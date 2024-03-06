​«Реал Сосьедад» Захаряна выдал худшую серию в истории

Во вторник вечером «Реал Сосьедад» потерпел домашнее поражение от «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов – 1:2. Таким образом, еврокубковый сезон для команды Арсена Захаряна завершился.

Журналист Фран Мартинес сообщает в социальных сетях о том, что «Реал Сосьедад» впервые в истории выдал серию из восьми домашних матчей без побед. Результаты матчей на этом отрезке приводим ниже:

«Реал Сосьедад» - «Ред Булл Зальцбург» 0:0;

«Реал Сосьедад» - «Бетис» 0:0;

«Реал Сосьедад» - «Алавес» 1:1;

«Реал Сосьедад» - «Райо Вальекано» 0:0;

«Реал Сосьедад» - «Осасуна» 0:1;

«Реал Сосьедад» - «Вильярреал» 1:3;

«Реал Сосьедад» - «Мальорка» 1:1 (поражение по пенальти);

«Реал Сосьедад» - «ПСЖ» 1:2.