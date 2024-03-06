Кузнецов: Альгуасиль видит потенциал в Захаряне

Бывший игрок «Осасуны» Дмитрий Кузнецов высказался о текущем положении российского хавбека Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».

По мнению эксперта, наставник «Реал Сосьедада» Иманоль Альгуасиль видит потенциал в Захаряне, ведь тренер не будет ставить игрока в состав, который ему не нравится.

«Он делает ставку на Арсене в будущем. Сейчас его подпускают, доверяют, а в будущем будет больше игрового времени», — цитирует Кузнецова «Чемпионат».

В составе сан-себастьянцев 20-летний Захарян появился на поле в 30 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет одну голевую передачу.