​Стало известно, когда Куртуа вернётся к тренировкам

Тибо Куртуа перед началом текущего сезона получил серьёзную травму колена. С тех пор бельгийский футболист восстанавливается.

Как сообщает Marca, Куртуа возобновит тренировки с командой уже скоро – 27 марта. Ранее Карло Анчелотти рассказывал о том, что Куртуа сможет снова сыграть за «Реал» во второй половине апреля.

На текущий момент «Реал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В среду команда проведёт домашний матч Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига». Следить за этой игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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