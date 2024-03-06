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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Стало известно, когда Куртуа вернётся к тренировкам

06 Марта 2024 • 16:43 Комментировать

Тибо Куртуа перед началом текущего сезона получил серьёзную травму колена. С тех пор бельгийский футболист восстанавливается.

Как сообщает Marca, Куртуа возобновит тренировки с командой уже скоро – 27 марта. Ранее Карло Анчелотти рассказывал о том, что Куртуа сможет снова сыграть за «Реал» во второй половине апреля.

На текущий момент «Реал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В среду команда проведёт домашний матч Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига». Следить за этой игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок

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Реал Мадрид Тибо Куртуа
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