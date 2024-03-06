​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти попал в неприятную историю. Прокуратура запросила для итальянского специалиста почти пять лет тюрьмы за финансовые нарушения. Прокуроры утверждают, что в 2014 и 2015 годах Анчелотти заработал примерно 1,25 и 2,96 миллиона евро от имиджевых прав. При этом итальянец не включил эти доходы в свои налоговые декларации.

В программе El Chiringuito TV журналист Эду Агирре сообщил о том, как Анчелотти относится к обвинениям. По данным источника, итальянец спокойно отреагировал на новость о том, что для него запросили четыре года и девять месяцев тюрьмы за налоговое мошенничество.

В то же время отмечается, что Анчелотти удивили обвинения. Тренер считает, что не делал ничего противоправного. Юристы наставника «Реала» уже работают над этим вопросом.

В среду «Реал» проведёт матч Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига». Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.