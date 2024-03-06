Рыков: Альгуасиль доверяет Захаряну в «Реал Сосьедаде»

Тренер второй команды «Динамо» Владимир Рыков поделился комментарием о положении хавбека Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».

«Я бы не сказал, что у Захаряна в Испании все совсем грустно. Видно, что главный тренер «Реал Сосьедада» доверяет ему», — цитирует Рыкова «Чемпионат».

Специалист заявил, что Захаряну не хватает результативных действий, но он молодой футболист, ему тяжело перейти в новую лигу и сразу же там заиграть.

Напомним, 20-летний Захарян присоединился к «Реал Сосьедаду» прошлым летом. В составе сан-себастьянцев хавбек провел 30 матчей и записал на свой счет один голевой пас.