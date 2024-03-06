Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Рыков: Альгуасиль доверяет Захаряну в «Реал Сосьедаде»

06 Марта 2024 • 15:11 Комментировать
Гранада
...
Реал Сосьедад
09.03 20:30

Тренер второй команды «Динамо» Владимир Рыков поделился комментарием о положении хавбека Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».

«Я бы не сказал, что у Захаряна в Испании все совсем грустно. Видно, что главный тренер «Реал Сосьедада» доверяет ему», — цитирует Рыкова «Чемпионат».

Специалист заявил, что Захаряну не хватает результативных действий, но он молодой футболист, ему тяжело перейти в новую лигу и сразу же там заиграть.

Напомним, 20-летний Захарян присоединился к «Реал Сосьедаду» прошлым летом. В составе сан-себастьянцев хавбек провел 30 матчей и записал на свой счет один голевой пас.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Владимир Рыков Иманоль Альгуасиль Арсен Захарян ещё теги

Новости по матчу

05 Марта
20:53
Пименов призвал Захаряна попробовать свои силы в другом европейском чемпионате 2
20:49
В «Динамо» не считают переход Захаряна в «Реал Сосьедад» ошибкой
15:40
Мостовой считает, что Захарян должен остаться в «Реал Сосьедаде»
14:38
Сёмин: «Трудный год Захаряна связан с напряжённой работой»
14:11
Силкин: На данный момент Захарян не соответствует уровню «Реал Сосьедада»
11:53
Радченко: «Захаряну желаю поменять команду, болельщиков в Испании надо завоёвывать сразу»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ГРАНАДА РЕАЛ СОСЬЕДАД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» готовит громкую продажу звезды команды ​Египет отказал «Ливерпулю» в просьбе по Салаху ​Назван новый кандидат на пост главного тренера «Баварии» Пике прокомментировал скандальную отмену гола «Реала» Тен Хага хотят забрать из «Манчестер Юнайтед» - назван клуб ​Игрок «Манчестер Сити»: Нельзя допустить, чтобы Клопп выиграл четыре трофея Важный игрок возвращается в состав «Спартака» ​Только два тренера одержали больше побед в 50 стартовых играх Бундеслиги, чем Хаби Алонсо Анри: «Теперь никто не говорит, что «Арсеналу» нужен новый форвард» Руни нашёл себе новую работу
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» Экс-судья - об отмене гола Беллингема: «Один из худших эпизодов в футболе» Пике прокомментировал скандальную отмену гола «Реала» «Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках»
Спортивные новости
Российские спортсмены допущены до Паралимпийских игр 2024 года — известны условия Канарейкин — о ситуации с Кузнецовым: Это уже многолетняя проблема Канарейкин — о провальной игре «Ак Барса» в плей-офф: «Внутри команды что-то не в порядке» Канарейкин назвал главную сенсацию в первом раунде плей-офф КХЛ «Спартак» вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ с «Северсталью» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Марта
15:41 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на топ-таланта из Ла Лиги
15:11 · Испания. Ла Лига
Рыков: Альгуасиль доверяет Захаряну в «Реал Сосьедаде»
14:44 · Испания. Ла Лига
Педри должен восстановиться к эль-класико
14:38 · Испания. Ла Лига
​Ровно 20 лет назад Месси дебютировал за резерв «Барселоны»
14:26 · Италия. Серия А
«Барселоне» предложили подписать Дибалу слухи
14:15 · Испания. Ла Лига
Кирьяков: «Адаптация Захаряна затянулась, тяжело нашим игрокам там»
14:01 · Англия. Премьер-лига
Оуэн предложил топ-игроку «Баварии» перейти в «Реал» 1
13:56 · Испания. Ла Лига
«Реал» подаст апелляцию на двухматчевую дисквалификацию Беллингема
13:52 · Испания. Ла Лига
Роналду поздравил «Реал» со 122-летием
13:46 · Испания. Ла Лига
Беллингем дисквалифицирован на два матча в Ла Лиге
12:59 · Испания. Ла Лига
Рамос поздравил «Реал» с днём рождения
12:12 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби остаётся приоритетным кандидатом для «Барселоны»
11:54 · Россия. Премьер-лига
Хабиб Нурмагомедов назвал лучшего вратаря XXI века 1
11:33 · Испания. Ла Лига
«Ювентус» хочет приобрести полузащитника «Реал Сосьедада»
10:44 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» всё ещё хочет купить Гави
Все новости
Рекомендуем