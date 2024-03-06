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​Ровно 20 лет назад Месси дебютировал за резерв «Барселоны»

06 Марта 2024 • 14:38 Комментировать

Ровно 20 лет назад, 6 марта 2004 года, Лионель Месси дебютировал за резервную команду «Барселоны» - за «Барселону Б». С тех пор карьера талантливого аргентинца развивалась стремительно. Уже в октябре того же, 2004 года, Месси впервые сыграл за основную команду «Барселоны» в официальной игре.

Спустя несколько лет Месси стал настоящей звездой футбола. Из «Барселоны» аргентинец был вынужден уйти летом 2021 года – из-за финансовых проблем клуб не смог предложить Лео новый контракт. После этого Месси провёл два сезона в «ПСЖ», а теперь он играет за «Интер Майами» в МЛС.

Лионель Месси восемь раз в карьере выигрывал «Золотой мяч».

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