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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кирьяков: «Адаптация Захаряна затянулась, тяжело нашим игрокам там»

06 Марта 2024 • 14:15 Комментировать

Футбольный тренер Сергей Кирьяков поделился мыслями об адаптации российского полузащитника Арсена Захаряна в испанском «Реал Сосьедаде».

«У Захаряна адаптация затянулась. Тяжело нашим игрокам там. Только Головин неплохо выглядит в Европе. Миранчук ещё периодически выстреливает. А представляете, сколько в наше время таких игроков было?» - передает слова Кирьякова «Чемпионат».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом прошлого года. За его трансфер испанский клуб заплатил «бело-голубым» 13 миллионов евро.

В текущем сезоне Ла Лиги 20-летний хавбек провел 19 матчей, в которых отметился голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Сергей Кирьяков Арсен Захарян ещё теги
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