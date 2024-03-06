Кирьяков: «Адаптация Захаряна затянулась, тяжело нашим игрокам там»

Футбольный тренер Сергей Кирьяков поделился мыслями об адаптации российского полузащитника Арсена Захаряна в испанском «Реал Сосьедаде».

«У Захаряна адаптация затянулась. Тяжело нашим игрокам там. Только Головин неплохо выглядит в Европе. Миранчук ещё периодически выстреливает. А представляете, сколько в наше время таких игроков было?» - передает слова Кирьякова «Чемпионат».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом прошлого года. За его трансфер испанский клуб заплатил «бело-голубым» 13 миллионов евро.

В текущем сезоне Ла Лиги 20-летний хавбек провел 19 матчей, в которых отметился голевой передачей.