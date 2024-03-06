Шок для «Реала»: Анчелотти может сесть в тюрьму

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти проходит по делу о сокрытии доходов на сумму один миллион евро в период с 2014 по 2015 год. Как сообщает Relevo, прокуратура Испании хочет наказать итальянского специалиста и требует для него 4 года и 9 месяцев тюрьмы.

Анчелотти впервые руководил «королевским» клубом с 2013 по 2015 год. Летом 2021-го итальянец вернулся на пост главного тренера «сливочных».

В нынешнем сезоне чемпионата Испании мадридский гранд уверенно лидирует в турнирной таблице, набрав 66 баллов. Сегодня, 6 марта, «Реал» проведет ответный матч с «РБ Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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