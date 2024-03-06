В состав «Барселоны» возвращается важный футболист

Юный талант каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль может принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянского «Наполи». Об этом рапортуют журналисты Sport.es.

16-летний футболист успешно восстанавливается после повреждения. Вполне возможно, что Ямаль появится на поле в грядущем поединке с «Мальоркой» на этих выходных.

Ответная встреча «Барселоны» и «Наполи» состоится во вторник, 12 марта. Стартовый свисток в столице Каталонии прозвучит в 23:00 по московскому времени. В первом поединке команды расписали ничью со счетом 1:1.

«Барселона» приняла важное решение по Ямалю