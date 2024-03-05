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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пименов призвал Захаряна попробовать свои силы в другом европейском чемпионате

05 Марта 2024 • 20:53 Комментировать
Гранада
...
Реал Сосьедад
09.03 20:30

Экс-игрок сборной России и московского «Локомотива» Руслан Пименов поделился мнением об игре хавбека «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

По мнению бывшего футболиста национальной команды, российскому полузащитнику тяжело привыкнуть к высокому темпу в Ла Лиге. Футболист пока не готов к такой интенсивности. Также Пименов считает, что Арсену мешают частые травмы.

«Возможно, для адаптации нужно ещё больше времени. Может быть, стоит попробовать уйти в другой чемпионат. К примеру, в Нидерланды», – приводит слова Пименова издание «Чемпионат».

Отметим, что в текущем сезоне Захарян провёл за испанский клуб 30 встреч во всех турнирах, отметившись одним ассистом.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Руслан Пименов Ла Лига Арсен Захарян ещё теги

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