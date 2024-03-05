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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Динамо» не считают переход Захаряна в «Реал Сосьедад» ошибкой

05 Марта 2024 • 20:49 Комментировать
Гранада
...
Реал Сосьедад
09.03 20:30

Переход полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» не является ошибкой. Такое мнение высказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

- Можно ли сказать, что переход Захаряна в «Реал Сосьедад» - ошибка? Нет, ни в коем случае, - цитирует Пивоварова «РБ Спорт».

Захарян пополнил состав испанского клуба прошлым летом, заключив контракт сроком на шесть лет. Сумма трансфера составила 13 миллионов евро. В текущем сезоне на счету футболиста 30 матчей и одна результативная передача. «Реал Сосьедад» после 27 туров занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 40 очков. Также клуб дошёл до полуфинала Кубка Испании, где уступил «Мальорке» в серии послематчевых пенальти.

Трансферная стоимость 20-летнего полузащитника оценивается в 15 миллионов евро.

Ранее стало известно, что у игрока выявлено небольшое повреждение икроножной мышцы, из-за чего футболист пропустит некоторое время и не поможет своей команде в сегодняшнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».


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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Реал Сосьедад Павел Пивоваров Арсен Захарян ещё теги

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