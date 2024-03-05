В «Динамо» не считают переход Захаряна в «Реал Сосьедад» ошибкой

Переход полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» не является ошибкой. Такое мнение высказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

- Можно ли сказать, что переход Захаряна в «Реал Сосьедад» - ошибка? Нет, ни в коем случае, - цитирует Пивоварова «РБ Спорт».

Захарян пополнил состав испанского клуба прошлым летом, заключив контракт сроком на шесть лет. Сумма трансфера составила 13 миллионов евро. В текущем сезоне на счету футболиста 30 матчей и одна результативная передача. «Реал Сосьедад» после 27 туров занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 40 очков. Также клуб дошёл до полуфинала Кубка Испании, где уступил «Мальорке» в серии послематчевых пенальти.

Трансферная стоимость 20-летнего полузащитника оценивается в 15 миллионов евро.

Ранее стало известно, что у игрока выявлено небольшое повреждение икроножной мышцы, из-за чего футболист пропустит некоторое время и не поможет своей команде в сегодняшнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».