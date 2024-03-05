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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Рианчо ответил, нужно ли Захаряну возвращаться в РПЛ

05 Марта 2024 • 18:35 Комментировать

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о хавбеке «Реал Сосьедада» Арсене Захаряне. Испанец не считает, что Захаряну нужно возвращаться в Российскую премьер-лигу.

«Чемпионат Испании очень сложный, к нему нужно адаптироваться. Захаряну не стоит сдаваться, ему нужно продолжать усердно работать. Возвращение в РПЛ? Не стоит этого делать, это будет шагом назад для него», - цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Напомним, что прошлым летом Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» из «Динамо». С тех пор россиянин поучаствовал в 30 матчах испанской команды, но записал на свой счёт только одно результативное действие – голевой пас.

Во вторник «Реал Сосьедад» сыграет с «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Не пропустите текстовую трансляцию.

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Реал Сосьедад Рауль Рианчо Арсен Захарян ещё теги
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