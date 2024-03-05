​«Барселона» может отказаться от важного игрока – известна причина

На выходных «Барселона» не смогла обыграть в Бильбао «Атлетик» - матч завершился вничью со счётом 0:0. По ходу игры травму получил талантливый полузащитник Педри. Пока сложно сказать, сколько времени займёт его восстановление, учитывая очередной рецидив.

В каталонском клубе переживают из-за травматичности Педри в последние годы. Как сообщает издание AS, «сине-гранатовые» понимают, что такая ситуация не может длиться вечно. В настоящий момент в «Барсе» рассматривают все варианты развития событий, не исключая ни один, в том числе продажу Педри.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 21-летнего Педри в 90 миллионов евро.

В «Барселоне» возникло беспокойство из-за Педри