Мостовой считает, что Захарян должен остаться в «Реал Сосьедаде»

Экс-футболист «Сельты» Александр Мостовой высказался о положении хавбека Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».

«Я считаю, что Арсену не стоит уходить летом в аренду. Одно дело, если бы он не играл. Тогда нужно было бы думать, а он-то играет», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Эксперт отметил, что ему доверяют в «Реал Сосьедаде», а в другой команде он может сесть на скамейку.

В составе испанского коллектива 20-летний Захарян принял участие в 30 матчах во всех турнирах и оформил одну голевую передачу.

Трудовой договор полузащитника с «Реал Сосьедадом» рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Захаряна в 15 миллионов евро.