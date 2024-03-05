​Анчелотти: «Реал» - лучший клуб для работы»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти сказал несколько слов о своей тренерской работе.

«Мне нравится моя работа, особенно в «Реале». Я думаю, что это лучший клуб для такой работы», - сказал Анчелотти журналистам в ходе вторничной пресс-конференции.

В настоящий момент Анчелотти готовит «Реал» к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов. Команды сыграют на «Сантьяго Бернабеу» в среду, 6 марта. В первой игре «сливочные» победили на выезде со счётом 1:0.

Напомним, что недавно Карло Анчелотти продлил контракт с «Реалом» до конца сезона 2025/2026.