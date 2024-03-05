Анчелотти высказался насчёт роликов «Реала» о судействе

На клубном ТВ «Реала» регулярно выходят ролики с разбором судейских решений. Некоторые считают, что таким образом мадридский клуб пытается оказывать давление на судей. Так, например, перед недавней игрой против «Севильи» «сливочные» опубликовали ролик с разбором работы назначенного судьи на прошлых матчах.

Комментарий по поводу клубного ТВ «Реала» дал главный тренер команды – Карло Анчелотти.

«Клубное ТВ «Реала»? Там просто выражают своё мнение, и точка. Точно так же, как своё мнение выражают другие», - сказал Анчелотти журналистам.

Ближайший матч «Реал» проведёт 6 марта – против «РБ Лейпцига» в Лиге чемпионов.

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