​Анчелотти раскрыл секрет своих успехов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти раскрыл секрет своего успешного управления командой.

«Управление командой? Ключевым моментом моего управления является то, что у меня хорошие футболисты. Они хотят учиться, совершенствоваться и быть частью этого клуба. Это самое главное», - сказал Анчелотти журналистам в ходе вторничной пресс-конференции.

В среду, 6 марта, «Реал» проведёт домашний матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига». В первой игре на выезде команда Карло Анчелотти отпраздновала победу со счётом 1:0.

Отметим, что «Реал» сейчас является лидером чемпионата Испании.